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Рыбакина вышла в третий круг турнира в Сан-Хосе

04:47
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Елена Рыбакина из Казахстана вышла в третий круг турнира в Сан-Хосе. В трех сетах она переиграла американку Клер Лю — 2:6, 6:0, 6:2.

Следующей соперницей Рыбакиной будет победительница матча Дэниэлл Коллинз (США) — Слоан Стивенс (США).

Сан-Хосе (США)

Турнир WTA Mubadala Silicon Valley Classic

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — Клер Лю (США, WC) — 2:6, 6:0, 6:2

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Евгений Козинов все материалы автора

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