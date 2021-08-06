Рыбакина вышла в третий круг турнира в Сан-Хосе
04:47
Елена Рыбакина из Казахстана вышла в третий круг турнира в Сан-Хосе. В трех сетах она переиграла американку Клер Лю — 2:6, 6:0, 6:2.
Следующей соперницей Рыбакиной будет победительница матча Дэниэлл Коллинз (США) — Слоан Стивенс (США).
Сан-Хосе (США)
Турнир WTA Mubadala Silicon Valley Classic
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — Клер Лю (США, WC) — 2:6, 6:0, 6:2
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