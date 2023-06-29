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Сегодня, 18:58

Касаткина вышла в полуфинал турнира в Истборне

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в 1/2 финала турнира WTA 500 в Истборне.

В четвертьфинале 11-я ракетка мира играла с француженкой Каролин Гарсией, которая при счете 6:2, 2:1 в пользу Дарьи отказалась от продолжения матча. Всего поединок продлился 50 минут.

Касаткина 1 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. На счету 5-й ракетки мира Гарсии 3 эйса, 4 двойные и 1 нереализованный брейк-пойнт.

За выход в финал турнира Касаткина поборется с победительницей матча Елена Остапенко (Латвия) — Камила Джорджи (Италия).

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Rothesay International

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Дарья Касаткина (Россия, 9) — Каролин Гарсия (Франция, 2, WC) — 6:2, 2:1 отказ 2-го игрока

Теннис
Дарья Касаткина
Каролин Гарсия
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