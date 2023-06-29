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Сегодня, 17:51

Гауфф обыграла Пегулу в четвертьфинале турнира в Истборне

Ана Горшкова
Корреспондент
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Американская теннисистка Кори Гауфф обыграла соотечественницу Джессику Пегулу в 1/4 финала турнира в Истборне — 6:3, 6:3.

Девушки провели на корте 1 час 8 минут.

В полуфинале Гауфф встретится с Мэдисон Кис (США), которая ранее обыграла Петру Мартич (Хорватия) — 6:4, 6:1.

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Rothesay International

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Кори Гауфф (США, 5) — Джессика Пегула (США, 3) — 6:3, 6:3

Мэдисон Кис (США) — Петра Мартич (Хорватия) — 6:4, 6:1

Теннис
Джессика Пегула
Кори Гауфф
Мэдисон Кис
Петра Мартич
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