Блинкова проиграла Свентек в четвертьфинале турнир в Бад-Хомбурге

Российская теннисистка Анна Блинкова проиграла польке Иге Свентек в 1/4 финала турнира в Бад-Хомбурге.

Матч завершился со счетом 3:6, 2:6. Девушки провели на корте 1 час 12 минут.

39-я ракетка мира Блинкова 4 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта из 2. На счету 1-й ракетки мира Свентек 2 эйса, ни одной двойной и 3 реализованных брейк-пойнат из 4.

В полуфинале травяного турнира Свентек сыграет с итальянкой Лючией Бронцетти.

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Volkers

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ига Свентек (Польша, 1) — Анна Блинкова (Россия) — 6:3, 6:2