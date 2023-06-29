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Сегодня, 22:35

Касаткина сыграет с Джорджи в полуфинале турнира в Истборне

Ана Горшкова
Корреспондент
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Итальянская теннисистка Камила Джорджи вышла в 1/2 финала турнира WTA 500 в Истборне.

В четвертьфинале 67-я ракетка играла с Еленой Остапенко из Латвии, которая при счете 7:6 (10:8) в пользу Джорджи отказалась от продолжения матча. Всего поединок продлился 1 час 12 минут.

За выход в финал турнира Джорджи поборется с россиянкой Дарьей Касаткиной. Счет в личных встречах 2-0 в пользу Касаткиной. Однако девушки еще ни разу не играли друг против друга на траве.

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Rothesay International

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Камила Джорджи (Италия) — Елена Остапенко (Латвия) — 7:6 (10:8) отказ 2-го игрока

Теннис
Дарья Касаткина
Елена Остапенко
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