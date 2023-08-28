Касаткина и Самсонова опустились на одну строчку в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтинга.

Топ-10 рейтинга остался без изменений. Лидирует Ига Свентек из Польши, на второй строчке белоруска Арина Соболенко, замыкает тройку лучших американка Джессика Пегула.

Россиянки Дарья Касаткина и Людмила Самсонова опустились на одну строчку и теперь занимают 14-е и 15-е места соответственно. Екатерина Александрова поднялась на 20-е место.

Обновленный рейтинг WTA (28 августа):

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 9955 очков;

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8746;

3 (3). Джессика Пегула (США) — 5945;

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5670;

5 (5). Онс Жабер (Тунис) — 4831;

6 (6). Кори Гауфф (США) — 4595;

7 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 3820;

8 (8). Мария Саккари (Греция) — 3585;

9 (9). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3401;

10 (10). Каролина Мухова (Чехия) — 2995...

14 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 2560...

15 (14). Людмила Самсонова (Россия) — 2525;

16 (16). Вероника Кудерметова (Россия) — 2480...

20 (22). Екатерина Александрова (Россия) — 2190...

27 (27). Анастасия Потапова (Россия) — 1675...

39 (38). Анна Блинкова (Россия) — 1283...

63 (67). Мирра Андреева (Россия) — 909...

66 (64). Элина Аванесян (Россия) — 901...

72 (78). Камилла Рахимова (Россия) — 846...

84 (85). Диана Шнайдер (Россия) — 772...

89 (87). Анна Калинская (Россия) — 755...

98 (99). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 720