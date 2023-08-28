Касаткина и Самсонова опустились на одну строчку в рейтинге WTA
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтинга.
Топ-10 рейтинга остался без изменений. Лидирует Ига Свентек из Польши, на второй строчке белоруска Арина Соболенко, замыкает тройку лучших американка Джессика Пегула.
Россиянки Дарья Касаткина и Людмила Самсонова опустились на одну строчку и теперь занимают 14-е и 15-е места соответственно. Екатерина Александрова поднялась на 20-е место.
Обновленный рейтинг WTA (28 августа):
1 (1). Ига Свентек (Польша) — 9955 очков;
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8746;
3 (3). Джессика Пегула (США) — 5945;
4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5670;
5 (5). Онс Жабер (Тунис) — 4831;
6 (6). Кори Гауфф (США) — 4595;
7 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 3820;
8 (8). Мария Саккари (Греция) — 3585;
9 (9). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3401;
10 (10). Каролина Мухова (Чехия) — 2995...
14 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 2560...
15 (14). Людмила Самсонова (Россия) — 2525;
16 (16). Вероника Кудерметова (Россия) — 2480...
20 (22). Екатерина Александрова (Россия) — 2190...
27 (27). Анастасия Потапова (Россия) — 1675...
39 (38). Анна Блинкова (Россия) — 1283...
63 (67). Мирра Андреева (Россия) — 909...
66 (64). Элина Аванесян (Россия) — 901...
72 (78). Камилла Рахимова (Россия) — 846...
84 (85). Диана Шнайдер (Россия) — 772...
89 (87). Анна Калинская (Россия) — 755...
98 (99). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 720