Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 06:52

Свентек назвала худшую эмоцию, которую можно испытывать в спорте

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Польская теннисистка Ига Свентек прокомментировала эмоции в теннисе. Она призналась, что порой на публике бывает непросто.

«Худшая эмоция, которую можно испытывать в спорте, — это стыд. Когда ты плохо играешь и понимаешь, что столько людей смотрят. Со мной пару раз такое случалось. Было непросто», — сказала Свентек на пресс-конференции.

30 августа Свентек одержала победу над Дарьей Сэвилл из Австралии во втором круге US Open — 6:3, 6:4. Игра продолжалась 1 час 35 минут. В следующем круге соперницей Свентек станет Кая Юван из Словении.

0
Читайте также
Финский раллист Хенри Тойвонен сгорел заживо в машине во время соревнований
Как ЦСКА будет играть без топ-вратаря? Кем можно заменить Федотова?
Российские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ под Артемовском
Журналист Карлсон допустил войну между США и Россией в 2024 году
В Польше назвали «Ланцеты» кошмаром для ВСУ
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Касаткина и Самсонова опустились на одну строчку в рейтинге WTA
Новости
RSS RSS
Все новости