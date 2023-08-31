Свентек назвала худшую эмоцию, которую можно испытывать в спорте

Польская теннисистка Ига Свентек прокомментировала эмоции в теннисе. Она призналась, что порой на публике бывает непросто.

«Худшая эмоция, которую можно испытывать в спорте, — это стыд. Когда ты плохо играешь и понимаешь, что столько людей смотрят. Со мной пару раз такое случалось. Было непросто», — сказала Свентек на пресс-конференции.

30 августа Свентек одержала победу над Дарьей Сэвилл из Австралии во втором круге US Open — 6:3, 6:4. Игра продолжалась 1 час 35 минут. В следующем круге соперницей Свентек станет Кая Юван из Словении.