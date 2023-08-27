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Сегодня, 18:15

Пегула рассказала, на каких условиях согласилась бы играть в Саудовской Аравии

Алина Савинова
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Американская теннисистка Джессика Пегула рассказала, как относится к возможному переезду Итогового турнира WTA в Саудовскую Аравию.

«Я думаю, что если мы посмотрим на список плюсов и минусов, очевидно, увидим, что плюсы перевешивают минусы. Наверняка там будут созданы все удобства, чтобы чувствовать себя комфортно. Я думаю, было бы важно, если бы мы в конечном итоге туда поехали. Конечно, есть много горячих тем и проблем, но, возможно, мы могли бы на что-то повлиять, это тоже здорово. К сожалению, у нас мало мест, где женщинам достаточно платят. Если по деньгам все будет хорошо и если мы сможем там что-то изменить, то я бы с удовольствием сыграла в этой стране», — приводит Tennis World слова спортсменки.

29-летняя Пегула является финалисткой одного турнира «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат Франции-2022), а также победительницей десяти турниров WTА. На данный момент она идет на третьей строчке в рейтинге WTА.

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/WTA_Tennis/136826/jessica-pegula-reveals-condition-in-which-she-would-accept-to-play-in-saudi-arabia/
Теннис
Джессика Пегула
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