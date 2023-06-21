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Сегодня, 18:24

Касаткина и Лисицки вышли в четвертьфинал турнира в Берлине в парном разряде

Мария Гусева
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Дарья Касаткина.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Дарья Касаткина и немка Сабина Лисицки вышли в четвертьфинал турнира WTA в Берлине (Германия) в парном разряде.

В матче первого круга они обыграли японку Мию Като и представительницу Индонезии Алдилу Сутджиади — 6:4, 4:6, 10:8.

Матч продолжался 1 час 19 минут. Касаткина и Лисицки сделали 3 эйса, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 8. На счету Като и Сутджиади 1 эйс, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

В четвертьфинале турнира Касаткина и Лисицки сыграют с парой Дезайри Кравчук/Деми Схурс (США/Нидерланды).

Берлин (Германия)

Турнир WTA bett1open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Первый круг

Дарья Касаткина/Сабина Лисицки (Россия/Германия, WC) — Мию Като/Алдила Сутджиади (Япония/Индонезия) — 6:4, 4:6, 10:8

Теннис
Дарья Касаткина
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