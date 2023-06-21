Аванесян обыграла Блинкову во втором круге турнира в Берлине
Российская теннисистка Элина Аванесян одержала победу над соотечествинницей Анной Блинковой во втором круге турнира в Берлине — 1:6, 6:3, 6:2.
Игра продолжалась 1 час 52 минуты.
Соперница Аванесян по следующей стадии турнира определится в противостоянии Донны Векич (Хорватия) и Елены Рыбакиной (Казахстан, 2).
Берлин (Германия)
Турнир WTA bett1open
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Элина Аванесян (Россия) — Анна Блинкова (Россия) — 1:6, 6:3, 6:2
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