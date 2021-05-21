Калинская завершила выступление на турнире в Белграде
12:46
Российская теннисистка Анна Калинская на турнире категории WTA 250 в Белграде проиграла венгерке Реке-Луце Яни (6:4, 1:6, 3:6). Встреча продолжалась 2 часа 12 минут.
Белград (Сербия)
Турнир WTA Serbia Ladies Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Река-Луца Яни (Венгрия, Q) — Анна Калинская (Россия) — 4:6, 6:1, 6:3
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