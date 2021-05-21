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Калинская завершила выступление на турнире в Белграде

12:46
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Российская теннисистка Анна Калинская на турнире категории WTA 250 в Белграде проиграла венгерке Реке-Луце Яни (6:4, 1:6, 3:6). Встреча продолжалась 2 часа 12 минут.

Белград (Сербия)

Турнир WTA Serbia Ladies Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Река-Луца Яни (Венгрия, Q) — Анна Калинская (Россия) — 4:6, 6:1, 6:3

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