Халеп снялась с Открытого чемпионата Франции
09:49
Румынская теннисистка Симона Халеп снялась с Открытого чемпионата Франции, информирует Tennis_BTU_ENG. Она получила травму левой ноги во время матча второго круга на турнире в Риме (Италия) против немки Ангелик Кербер.
Напомним, что Халеп выигрывала Открытый чемпионат Франции в 2018 году, а в прошлом году дошла до четвертого круга, где проиграла будущей чемпионке польке Иге Свентек.
Квалификация Roland Garros стартует на следующей неделе. Турнир начнется 30 мая.
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