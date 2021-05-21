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Халеп снялась с Открытого чемпионата Франции

09:49
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Румынская теннисистка Симона Халеп снялась с Открытого чемпионата Франции, информирует Tennis_BTU_ENG. Она получила травму левой ноги во время матча второго круга на турнире в Риме (Италия) против немки Ангелик Кербер.

Напомним, что Халеп выигрывала Открытый чемпионат Франции в 2018 году, а в прошлом году дошла до четвертого круга, где проиграла будущей чемпионке польке Иге Свентек.

Квалификация Roland Garros стартует на следующей неделе. Турнир начнется 30 мая.

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