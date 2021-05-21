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Звонарева проиграла в полуфинале парного турнира в Белграде

14:11
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Российская теннисистка Вера Звонарева проиграла в полуфинале парного турнира WTA в Белграде (Сербия).

Россиянка в паре с Тимеей Бабош из Венгрии уступила сербской паре Александра Крунич/Нина Стоянович.

В финале Крунич и Стоянович сыграют с бельгийской парой Гретье Миннен/Алисон ван Эйтванк.

Белград (Сербия)

Турнир WTA Serbia Ladies Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Полуфинал

Александра Крунич/Нина Стоянович (Сербия, 4) — Тимеа Бабош/Вера Звонарева (Венгрия/Россия, 2) — 6:2, 6:4

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