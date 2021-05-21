Звонарева проиграла в полуфинале парного турнира в Белграде
14:11
Российская теннисистка Вера Звонарева проиграла в полуфинале парного турнира WTA в Белграде (Сербия).
Россиянка в паре с Тимеей Бабош из Венгрии уступила сербской паре Александра Крунич/Нина Стоянович.
В финале Крунич и Стоянович сыграют с бельгийской парой Гретье Миннен/Алисон ван Эйтванк.
Белград (Сербия)
Турнир WTA Serbia Ladies Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Полуфинал
Александра Крунич/Нина Стоянович (Сербия, 4) — Тимеа Бабош/Вера Звонарева (Венгрия/Россия, 2) — 6:2, 6:4
Читайте также
«Артем Резников не виновен» — самые приятные слова в моей жизни». Как звездный боец АСА несправедливо попал в тюрьму
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю