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Сегодня, 20:28

Калинская в паре с американкой Макнелли вышла во второй круг турнира в Хертогенбосе

Анна Горшкова
Корреспондент
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Россиянка Анна Калинская в паре с американкой Кэтрин Макнелли вышла во второй круг турнира в Хертогенбосе.

Калинская и Макнелли обыграли польку Паулю Каню и француженку Эликсан Лешемию со счетом 6:4, 7:6 (7:1). Матч продолжался 1 час 34 минуты.

В следующем раунде теннисистки сыграют в победительницами матча Лесли Паттинама Керкхове/Янина Викмайер (Нидерланды/Бельгия, WC) — Дезайри Кравчук/Деми Схурс (США/Нидерланды, 2).

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Первый круг

Анна Калинская/Кэтрин Макнелли (Россия/США) — Паула Каня/Эликсан Лешемия (Польша/Франция) — 6:4, 7:6 (7:1)

Теннис
Анна Калинская
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