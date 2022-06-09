Калинская в паре с американкой Макнелли вышла во второй круг турнира в Хертогенбосе
Россиянка Анна Калинская в паре с американкой Кэтрин Макнелли вышла во второй круг турнира в Хертогенбосе.
Калинская и Макнелли обыграли польку Паулю Каню и француженку Эликсан Лешемию со счетом 6:4, 7:6 (7:1). Матч продолжался 1 час 34 минуты.
В следующем раунде теннисистки сыграют в победительницами матча Лесли Паттинама Керкхове/Янина Викмайер (Нидерланды/Бельгия, WC) — Дезайри Кравчук/Деми Схурс (США/Нидерланды, 2).
Хертогенбос (Нидерланды)
Турнир WTA Libema Open
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, трава
Парный разряд
Первый круг
Анна Калинская/Кэтрин Макнелли (Россия/США) — Паула Каня/Эликсан Лешемия (Польша/Франция) — 6:4, 7:6 (7:1)
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