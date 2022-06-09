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Сегодня, 21:11

Россиянка Александрова обыграла украинку Калинину и вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Екатерина Александрова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Екатерина Александрова во втором круге турнира в Хертогенбосхе обыграла украинку Ангелину Калинину (6:4, 6:2).

Матч длился 1 час 16 минут. Александрова 9 раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи. Калинина сделала один эйс, допустила пять двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

В четвертьфинале Екатерина Александрова сыграет завтра, 10 июня, против американки Кэти Макнелли.

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова (Россия, 7) — Ангелина Калинина (Украина) — 6:4, 6:2

Теннис
Екатерина Александрова
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