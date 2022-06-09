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Сегодня, 19:34

Рыбакина уступила американке Роджерс во втором круге турнира в Хертогенбосе

Анна Горшкова
Корреспондент
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина проиграла американке Шелби Роджерс во втором круге турнира WTA 250 в Хертогенбосе.

Матч продолжался 1 час 25 минут и завершился со счетом 2:6, 4:6.

21-я ракетка мира Рыбакина 4 раза подала на вылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 6. На счету 42-й ракетки Шелби 3 эйса, 2 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

В четвертьфинале турнира американка сыграет с представительницей Бельгии Кирстен Флипкенс.

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Шелби Роджерс (США) — Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — 6:2, 6:4

Теннис
Елена Рыбакина
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