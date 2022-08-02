Калинская с победы стартовала на турнире в Вашингтоне

Российская теннисистка Анна Калинская успешно стартовала на турнире в Вашингтоне. В первом круге она в двух сетах с одинаковым счетом 6:2 разобралась с американкой Мэдисон Бренгл.

В следующем круге соперницей россиянка станет румынка Симона Халеп, которая посеяна на турнире под третьим номером.

Вашингтон (США)

Турнир WTA Citi Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Калинская (Россия) — Мэдисон Бренгл (США) — 6:3, 6:0