Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Дарьи Касаткиной над Еленой Рыбакиной из Казахстана в первом круге турнира в Сан-Хосе — 1:6, 6:2, 6:0.

«Причины того или иного результата Елены должна разбирать ее команда. Даша по уровню игры тоже спортсмен мировой элиты. Она закрепилась тут еще до Лены. Я бы не говорил, что это удивительный результат и у игры был фаворит. В профессиональном туре люди играют каждую неделю. Это матч первого круга очередного турнира и не более. Да, это достаточно принципиальная игра, потому что матч против соперника, который только выиграл «Большой шлем» — дополнительная мотивация. И Даша, и Лена уже входят в элиту мирового тенниса. Любой результат матча между ними не может быть удивительным. Да, они будут играть между собой, надеюсь, много раз. Успехи будут переменными, потому что они игроки высокого уровня», — сказал Селиваненко «СЭ».

В следующем круге Касаткина сыграет против американки Тйэлор Таунсенд.