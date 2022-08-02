Самсонова сыграет с Томлянович во втором круге турнира в Вашингтоне
Австралийская теннисистка Айла Томлянович вышла во второй круг турнира в Вашингтоне.
В первом круге она обыграла Слоан Стивенс со счетом 6:1, 6:4.
В следующем туре Томлянович сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой, которая ранее победила бельгийку Элисе Мертенс (7:6 (7:4), 6:4).
Вашингтон (США)
Турнир WTA Citi Open
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Айла Томлянович (Австралия) — Слоан Стивенс (США) — 6:1, 6:4
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