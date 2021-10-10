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Калинская обыграла Соррибес Тормо во втором раунде турнира в Индиан-Уэлсе

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Анна Калинская. Фото AFP
Анна Калинская. Фото AFP
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Российская теннисистка Анна Калинская победила испанку Сару Сорибес Тормо (6:3, 4:6, 6:2) в матче второго раунда турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США).

Следующей соперницей россиянки станет победительница пары Виктория Голубич (Швейцария) — Мария Саккари (Греция)

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 150 470 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анна Калинская (Россия, Q) — Сара Соррибес Тормо (Испания, 28) — 6:3, 4:6, 6:2

Тамара Зиданшек (Словения, 26) — Ана Конюх (Хорватия) — 6:4, 5:7, 6:3

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Евгений Петров все материалы автора
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