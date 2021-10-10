Плишкова и Анисимова вышли в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Чешская теннисистка Каролина Плишкова во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграла Магдалену Фрех из Польши со счетом 7:5, 6:2.

Встреча продолжалаьс 1 час 21 минуту. 29-летняя чешка сделала 6 эйсов и 6 двойных ошибок, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 6.

В третьем круге Плишкова встретится с победительницей матча Майар Шериф (Египет) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия).

В другом матче второго круга американка Аманда Анисимова обыграла итальянку Камилу Джорджи (6:4, 6:1). В следующем круге Анисимова сыграет с победительницей встречи Барбора Крейчикова (Чехия) — Зарина Дияс (Казахстан).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 150 470 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Каролина Плишкова (Чехия, 1) — Магдалена Фрех (Польша, Q) — 7:5, 6:2

Аманда Анисимова (США) — Камила Джорджи (Италия, 30) — 6:4, 6:1