Плишкова и Анисимова вышли в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
Чешская теннисистка Каролина Плишкова во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграла Магдалену Фрех из Польши со счетом 7:5, 6:2.
Встреча продолжалаьс 1 час 21 минуту. 29-летняя чешка сделала 6 эйсов и 6 двойных ошибок, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 6.
В третьем круге Плишкова встретится с победительницей матча Майар Шериф (Египет) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия).
В другом матче второго круга американка Аманда Анисимова обыграла итальянку Камилу Джорджи (6:4, 6:1). В следующем круге Анисимова сыграет с победительницей встречи Барбора Крейчикова (Чехия) — Зарина Дияс (Казахстан).
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 150 470 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Каролина Плишкова (Чехия, 1) — Магдалена Фрех (Польша, Q) — 7:5, 6:2
Аманда Анисимова (США) — Камила Джорджи (Италия, 30) — 6:4, 6:1
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю