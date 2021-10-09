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Мугуруса проиграла Томлянович во втором раунде турнира в Индиан-Уэллсе

23:25
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Австралийская теннисистка Айла Томлянович победила испанку Гарбинье Мугурусу (6:3, 1:6, 6:3) во втором раунде турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США).

Следующей соперницей австралийки станет победительница пары Тамара Зиданшек (Словения) — Ана Конюх (Хорватия). В другом матче Онс Жабер из Туниса победила представительницу Латвии Анастасию Севастову (6:2, 6:7 (5:7), 6:3).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 150 470 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Айла Томлянович (Австралия) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 5) — 6:3, 1:6, 6:3

Онс Жабер (Тунис, 12) — Анастасия Севастова (Латвия) — 6:2, 6:7 (5:7), 6:3

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Евгений Петров все материалы автора
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