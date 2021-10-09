Мугуруса проиграла Томлянович во втором раунде турнира в Индиан-Уэллсе
23:25
Австралийская теннисистка Айла Томлянович победила испанку Гарбинье Мугурусу (6:3, 1:6, 6:3) во втором раунде турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США).
Следующей соперницей австралийки станет победительница пары Тамара Зиданшек (Словения) — Ана Конюх (Хорватия). В другом матче Онс Жабер из Туниса победила представительницу Латвии Анастасию Севастову (6:2, 6:7 (5:7), 6:3).
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 150 470 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Айла Томлянович (Австралия) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 5) — 6:3, 1:6, 6:3
Онс Жабер (Тунис, 12) — Анастасия Севастова (Латвия) — 6:2, 6:7 (5:7), 6:3
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