Калинская обыграла Голубич в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе
11 октября, 23:12
Российская теннисистка Анна Калинская победила швейцарку Викторию Голубич (1:6, 6:1, 6:3) в матче третьего раунда турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США).
Матч продолжался один час и 54 минуты. В четвертом раунде Калинская сыграет с победительницей пары Онс Жабер (Тунис, 12) — Дэниэлл Коллинз (США, 22).
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 150 470 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Анна Калинская (Россия, Q) — Виктория Голубич (Швейцария) — 1:6, 6:1, 6:3
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю