Калинская обыграла Голубич в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Анна Калинская победила швейцарку Викторию Голубич (1:6, 6:1, 6:3) в матче третьего раунда турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США).

Матч продолжался один час и 54 минуты. В четвертом раунде Калинская сыграет с победительницей пары Онс Жабер (Тунис, 12) — Дэниэлл Коллинз (США, 22).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 150 470 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Анна Калинская (Россия, Q) — Виктория Голубич (Швейцария) — 1:6, 6:1, 6:3