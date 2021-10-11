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Касаткина потерпела поражение от Кербер на турнире в Индиан-Уэллс

11 октября, 23:14
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30-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина, в третьем раунде соревнований в Индиан-Уэллсе уступила немке Анжелике Кербер, занимающей 15-е место мирового рейтинга, — 2:6, 6:1, 4:6.

За 1 час 49 минут матча россиянка сделала один эйс и шесть брейков, четырежды ошибившись при подаче.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 150 470 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Ангелик Кербер (Германия, 10) — Дарья Касаткина (Россия, 20) — 6:2, 1:6, 6:4

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Иван Шитик все материалы автора
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