Касаткина потерпела поражение от Кербер на турнире в Индиан-Уэллс
11 октября, 23:14
30-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина, в третьем раунде соревнований в Индиан-Уэллсе уступила немке Анжелике Кербер, занимающей 15-е место мирового рейтинга, — 2:6, 6:1, 4:6.
За 1 час 49 минут матча россиянка сделала один эйс и шесть брейков, четырежды ошибившись при подаче.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 150 470 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Ангелик Кербер (Германия, 10) — Дарья Касаткина (Россия, 20) — 6:2, 1:6, 6:4
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