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Испанка Бадоса во втором круге турнира в Цинциннати обыграла Соболенко

08:26
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Испанка Паула Бадоса обыграла третью ракетку мира Арину Соболенко во втором круге турнира в Цинциннати (5:7, 6:2, 7:6 (7:4).

В следующем раунде Бадоса сыграет со спортсменкой из Казахстана Еленой Рыбакиной.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 114 989 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Паула Бадоса (Испания) — Арина Соболенко (Белоруссия, 3) — 5:7, 6:2, 7:6 (7:4)

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Виктория Кравченко все материалы автора

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