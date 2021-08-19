Испанка Бадоса во втором круге турнира в Цинциннати обыграла Соболенко
08:26
Испанка Паула Бадоса обыграла третью ракетку мира Арину Соболенко во втором круге турнира в Цинциннати (5:7, 6:2, 7:6 (7:4).
В следующем раунде Бадоса сыграет со спортсменкой из Казахстана Еленой Рыбакиной.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 114 989 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Паула Бадоса (Испания) — Арина Соболенко (Белоруссия, 3) — 5:7, 6:2, 7:6 (7:4)
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