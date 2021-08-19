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Халеп снялась с турнира в Цинциннати

05:06
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Румынка Симона Халеп приняла решение отказаться от дальнейшего участия в турнире в Цинциннати. Причина — мышечная травма.

«К сожалению, сканирование сегодня утром показало, что у меня небольшой разрыв правой приводящей мышцы, поэтому играть сегодня вечером было бы слишком рискованно. Я отдохну и сделаю все возможное, чтобы быть готовой к US Open», — написала Халеп в Twitter.

Таким образом, американка Джессика Пегула вышла в третий круг турнира.

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Евгений Козинов все материалы автора

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