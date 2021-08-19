Халеп снялась с турнира в Цинциннати

Румынка Симона Халеп приняла решение отказаться от дальнейшего участия в турнире в Цинциннати. Причина — мышечная травма.

«К сожалению, сканирование сегодня утром показало, что у меня небольшой разрыв правой приводящей мышцы, поэтому играть сегодня вечером было бы слишком рискованно. Я отдохну и сделаю все возможное, чтобы быть готовой к US Open», — написала Халеп в Twitter.

Unfortunately, a scan this morning showed that I have a small tear in my right adductor and therefore it would be too risky for me to play tonight. I will rest up and do everything I can to be ready for the @usopen ??



To the fans in Cincy, it was beautiful to see you again ?? pic.twitter.com/MaLAl4PQPe — Simona Halep (@Simona_Halep) August 18, 2021

Таким образом, американка Джессика Пегула вышла в третий круг турнира.