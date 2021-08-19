Кудерметова и Рыбакина вышли во второй круг парного разряда турнира в Цинциннати
08:34
Россиянка Вероника Кудерметова в паре с Еленой Рыбакиной обыграли туниску Онс Жабер и индианку Саню Мирза в парном разряде турнира в Цинциннати (7:5, 6:2).
В следующем круге Кудерметова и Рыбакина встретятся с Николь Меличар/Деми Схурс (США/Нидерланды, 4).
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 114 989 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Вероника Кудерметова/Елена Рыбакина (Россия/Казахстан) — Онс Жабер/Саня Мирза (Тунис/Индия) — 7:5, 6:2
Читайте также
Адвокаты Мамаева были удивлены, что суд обязал спортсмена выплачивать детям четверть своего дохода после развода с Аланой
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю