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Кудерметова и Рыбакина вышли во второй круг парного разряда турнира в Цинциннати

08:34
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Россиянка Вероника Кудерметова в паре с Еленой Рыбакиной обыграли туниску Онс Жабер и индианку Саню Мирза в парном разряде турнира в Цинциннати (7:5, 6:2).

В следующем круге Кудерметова и Рыбакина встретятся с Николь Меличар/Деми Схурс (США/Нидерланды, 4).

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 114 989 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова/Елена Рыбакина (Россия/Казахстан) — Онс Жабер/Саня Мирза (Тунис/Индия) — 7:5, 6:2

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Виктория Кравченко все материалы автора

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