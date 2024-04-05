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Сегодня, 04:12

Саккари сыграет с Кудерметовой в четвертьфинале турнира в Чарльстоне

Евгений Козинов
Корреспондент
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Греческая теннисистка Мария Саккари одержала победу в третьем круге турнира в Чарльстоне. В двух сетах он выиграл у австралийки Астры Шармы — 6:4, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту.

В четвертьфинале Саккари встретится с россиянкой Вероникой Кудерметовой.

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Мария Саккари (Греция) — Астра Шарма (Австралия) — 6:4, 6:1

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