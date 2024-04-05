Саккари сыграет с Кудерметовой в четвертьфинале турнира в Чарльстоне
Греческая теннисистка Мария Саккари одержала победу в третьем круге турнира в Чарльстоне. В двух сетах он выиграл у австралийки Астры Шармы — 6:4, 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 31 минуту.
В четвертьфинале Саккари встретится с россиянкой Вероникой Кудерметовой.
Чарльстон (США)
Турнир WTA Credit One Charleston Open
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Мария Саккари (Греция) — Астра Шарма (Австралия) — 6:4, 6:1
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