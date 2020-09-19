Халеп вышла в полуфинал турнира в Риме на отказе Путинцевой
19:00
Вторая ракетка мира, румынка Симона Халеп, вышла в полуфинал турнира в Риме на отказе своей соперницы, представительницы Казахстана Юлии Путинцевой, занимающей 30-ю строчку рейтинга WTA.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 098 290 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Симона Халеп (Румыния, 1) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:2, 2:0 отказ 2-го игрока
Гарбинье Мугуруса (Испания, 9) — Виктория Азаренко (Белоруссия) — 3:6, 6:3, 6:4