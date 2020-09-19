Мугуруса победила Азаренко в четвертьфинале турнира в Риме

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса победила Викторию Азаренко из Белорусии в четвертьфинале турнира в Риме.

Таким образом, Мугуруса впервые с «Ролан Гаррос» 2018 года добралась до грунтового полуфинала.

За выход в финал испанка поборется с Симоной Халеп, которой уступила два года назад в Париже.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 098 290 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Симона Халеп (Румыния, 1) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:2, 2:0 отказ 2-го игрока

Гарбинье Мугуруса (Испания, 9) — Виктория Азаренко (Белоруссия) — 3:6, 6:3, 6:4