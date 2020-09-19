Мугуруса победила Азаренко в четвертьфинале турнира в Риме
19:00
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса победила Викторию Азаренко из Белорусии в четвертьфинале турнира в Риме.
Таким образом, Мугуруса впервые с «Ролан Гаррос» 2018 года добралась до грунтового полуфинала.
За выход в финал испанка поборется с Симоной Халеп, которой уступила два года назад в Париже.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 098 290 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Симона Халеп (Румыния, 1) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:2, 2:0 отказ 2-го игрока
Гарбинье Мугуруса (Испания, 9) — Виктория Азаренко (Белоруссия) — 3:6, 6:3, 6:4