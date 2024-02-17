Халеп требует у производителя пищевых добавок более 10 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба

Румынская теннисистка Симона Халеп требует возмещения ущерба на сумму более 10 миллионов долларов от компании-производителя пищевых добавок Quantum Nutrition, сообщает Reuters.

По данным источника, спортсменка считает, что запрещенное вещество могло попасть в ее организм с добавкой, которую она принимала в 2022 году, при этом роксадустат не был указан на этикетке.

12 сентября Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировало 32-летнюю теннисистка на четыре года за нарушение антидопинговых правил. После этого Халеп подала в суд на производителя биодобавок.

Отстранение румынки отсчитывается с 7 октября 2022 года и продлится до 6 октября 2026 года.

10 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) завешил рассмотрение апелляции Халеп на дисквалификацию за допинг.