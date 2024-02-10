В CAS завершились слушания по апелляции Халеп на дисквалификацию за допинг

В Лозанне прошли слушания Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляции румынской теннисистки Симоны Халеп на решение о ее дисквалификации на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Слушания проходили 7-9 февраля. Пока неизвестно, когда CAS вынесет решение. Для Халеп вердикт станет решающим фактором в вопросе о том, возобновит ли она свою карьеру или уйдет из спорта.

«Я не могу рассказать вам абсолютно ничего о том, что происходило на слушаниях, но могу сказать, что они дали мне возможность изложить свою позицию и обосновать свою невиновность», — приводит слова Халеп Tennis World USA.

12 сентября Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировало 32-летнюю спортсменку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. После этого Халеп подала в суд на производителя биодобавок.

Дисквалификация румынки отсчитывается с 7 октября 2022 года и продлится до 6 октября 2026 года.