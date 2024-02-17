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17 февраля, 20:32

Свентек обыграла Рыбакину и стала чемпионкой турнира в Дохе

Алина Савинова
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Ига Свентек.
Фото Reuters

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свентек стала победительницей турнира в Дохе (Катар).

В финальном матче Свентек в двух сетах обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину — 7:6 (10:8), 6:2. Матч продолжался 2 часа 17 минут.

Первая ракетка мира 2 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету уроженки Москвы 3 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10. В первом сете Рыбакина брала медицинскую паузу, когда вела в счете 4:1.

Свентек завоевала 18-й титул WTA в одиночном разряде в карьере и первый в сезоне. Рыбакина в этом году дважды становилась победительницей турнира уровня WTA. 11 февраля казахстанская теннисистка выиграла соревнование в ОАЭ, обыграв в финале россиянку Дарью Касаткину.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2024

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Ига Свентек (Польша, 1) — Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — 7:6 (10:8), 6:2

Елена Рыбакина
Ига Свентек
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