Грачева победила Блинкову на турнире в Остине
Российская теннисистка Варвара Грачева пробилась в третий круг турнира в Остине. В трех сетах она выиграла у соотечественницы Анны Блинковой — 6:3, 6:7 (5:7), 6:1.
Встреча продолжалась 2 часа 12 минут.
Следующий соперник Грачевой определится в матче между Хизер Уотсон и Слоан Стивенс.
Остин (США)
Турнир WTA ATX Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Варвара Грачева (Россия) — Анна Блинкова (Россия) — 6:3, 6:7 (5:7), 6:1
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