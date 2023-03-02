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Сегодня, 00:59

Грачева победила Блинкову на турнире в Остине

Евгений Козинов
Корреспондент
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Варвара Грачева.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Варвара Грачева пробилась в третий круг турнира в Остине. В трех сетах она выиграла у соотечественницы Анны Блинковой — 6:3, 6:7 (5:7), 6:1.

Встреча продолжалась 2 часа 12 минут.

Следующий соперник Грачевой определится в матче между Хизер Уотсон и Слоан Стивенс.

Остин (США)

Турнир WTA ATX Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Варвара Грачева (Россия) — Анна Блинкова (Россия) — 6:3, 6:7 (5:7), 6:1

Теннис
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