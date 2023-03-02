Рахимова потерпела поражение во втором круге турнира в Монтеррее
Российская теннисистка Камилла Рахимова проиграла во втором круге турнира в Монтеррее. В трех сетах она потерпела поражение от бельгийки Исалин Бонавантюр — 6:7 (2:7), 6:1, 3:6.
Матч длился 2 часа 3 минуты. 21-летняя россиянка четыре раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету 28-летней бельгийской теннисистки 4 эйса, 4 двойные ошибки и 3 из 6 реализованных брейк-пойнтов.
Следующей соперницей Бонавантюр будет победительница матча Эмма Наварро — Донна Векич.
Монтеррей (Мексика)
Турнир WTA Abierto GNP Seguros
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Изалин Бонавантюр (Бельгия) — Камилла Рахимова (Россия) — 6:7 (2:7), 6:1, 3:6
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