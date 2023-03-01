Потапова выбыла во втором круге турнира WTA в Остине — в решающем сете россиянка проиграла 7 геймов подряд

Россиянка Анастасия Потапова проиграла американке Кэти Волынец во втором круге турнира WTA в Остине (США) — 7:5, 2:6, 5:7.

Матч длился 2 часа и 19 минут. Потапова сделала 2 эйса, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 7. У Волынец — 2 эйса и двойных ошибок и 8 из 11 по реализованным брейк-пойнтам.

В решающей партии россиянка вела 5:0 и имела матчбол на подаче соперницы. Но проиграла семь геймов подряд.

В четвертьфинале Волынец сыграет с победительницей матча Пэйтон Стирнс (США) — Мириам Бьорклунд (Швеция).

Остин (США)

Турнир WTA ATX Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Кэти Волынец (США) — Анастасия Потапова (Россия, 3) — 5:7, 6:2, 7:5