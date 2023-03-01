Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 22:29

Потапова выбыла во втором круге турнира WTA в Остине — в решающем сете россиянка проиграла 7 геймов подряд

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Россиянка Анастасия Потапова проиграла американке Кэти Волынец во втором круге турнира WTA в Остине (США) — 7:5, 2:6, 5:7.

Матч длился 2 часа и 19 минут. Потапова сделала 2 эйса, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 7. У Волынец — 2 эйса и двойных ошибок и 8 из 11 по реализованным брейк-пойнтам.

В решающей партии россиянка вела 5:0 и имела матчбол на подаче соперницы. Но проиграла семь геймов подряд.

В четвертьфинале Волынец сыграет с победительницей матча Пэйтон Стирнс (США) — Мириам Бьорклунд (Швеция).

Остин (США)

Турнир WTA ATX Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Кэти Волынец (США) — Анастасия Потапова (Россия, 3) — 5:7, 6:2, 7:5

Теннис
Анастасия Потапова
4
4
Читайте также
«Самый трудолюбивый из всех суперзвезд». Капризов оформил хет-трик и вытащил «Миннесоту»
Легенда российского волейбола Кириллова играла за сборную Хорватии и трижды завершала карьеру
Минобороны: российские военные пресекли попытку массированной атаки дронов на Крым
Хугербитс предсказал миру мегаземлетрясение магнитудой 8,5 в марте
Пригожин сообщил, что десятки тысяч бойцов ВСУ оказывают сопротивление в Артемовске
В Минфине РФ прокомментировали индексацию социальных пенсий на 3,3% с 1 апреля
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олимпийская чемпионка Веснина ждет второго ребенка
Новости
RSS RSS
Все новости