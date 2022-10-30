Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 17:15

Гауфф: «Я одна из восьми лучших игроков мира и должна быть благодарна за это»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о попадании на Итоговый турнир WTA.

«Я думаю, это демонстрирует то, что я прогрессирую. Иногда я забываю, кем являюсь. Это позволяет мне сделать шаг назад и осознать, что я одна из восьми лучших игроков мира и должна быть благодарна за это.

Думаю, очень важно, что появилось много новых лиц. Это показывает, что турнир постоянно развивается. Всегда найдется кто-то, кто придет и преуспеет. Именно это делает его захватывающим", — приводит Tennis 365 слова американки.

Гауфф попала в одну группу вместе с Игой Свентек, Каролин Гарсией и Дарьей Касаткиной.

Итоговый турнир WTA пройдет c 31 октября по 7 ноября в Техасе.

Источник: https://www.tennis365.com/wta-tour/coco-gauff-pleased-progress-grateful-top-eight-players-wta-rankings/
Кори Гауфф
0
Читайте также
ФИФА может заменить Тунис на Италию на чемпионате мира? Что происходит и позволяют ли это правила
Психоз Гогниева: сорвался на комментатора, заменил Глушакова с матом и удалился в перерыве
ВСУ готовятся к боям в Запорожье и превращают город в укрепрайон
Маркетолог назвала неподходящие имена для записи близких в телефоне
Первым заметивший дрон в Севастополе матрос представлен к госнаграде
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Свентек — о допинговом деле Халеп: «Симона всегда казалась человеком, которому важна честность»
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости