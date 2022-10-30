Первая ракетка мира Ига Свентек высказалась об обвинениях румынской теннисистки Симоны Халеп в употреблении допинга.

«Конечно, я была удивлена, потому что не ожидала таких новостей. С моей точки зрения, Симона всегда казалась человеком, которому важна честность. Она была для меня отличным примером, так что надеюсь... Не знаю, как работает система. Не знаю, будут ли ее еще проверять. Надеюсь, ситуация прояснится для болельщиков и для нас. Но, конечно, я расстроена. И ей, наверное, очень тяжело», — сказал Свентек на пресс-конференции.

21 октября стало известно, что Халеп временно отстранили от соревнований за нарушение антидопинговых правил. 9-я ракетка мира сдала положительную допинг-пробу во время участия в US Open-2022.