Свентек: «Я не всегда мотивирована на 100 процентов»

Первая ракетка мира Ига Свентек рассказала, что иногда испытывает проблемы с мотивацией.

«Я не всегда мотивирована на 100 процентов. Иногда, особенно после турниров «Большого шлема», я чувствую, что уровень энергии немного ниже. Но, с другой стороны, когда я выхожу на корт, все остается по-прежнему, и я всегда хочу победить. Я основываю свою мотивацию на этом», — приводит ESPN слова польской теннисистки.

Свентек является победительницей трех турниров «Большого шлема» и одиннадцати турниров WTA.