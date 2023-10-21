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Сегодня, 23:30

Гауфф призналась, что по-настоящему полюбила теннис благодаря сестрам Уильямс

Алина Савинова
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Американка Кори Гауфф призналась, что пример сестер Уильямс вдохновил ее на серьезные занятия теннисом.

«Я часто била мячом о стену дома и внутри него. У нас был подвал, а еще я стучала в дверь гаража, и мне просто нравилось играть. А потом, увидев по телевизору впечатляющую игру Серены и Винус, мне тоже захотелось сделать что-то подобное. Это стало частью меня. Когда мне было восемь лет, я по-настоящему влюбилась в теннис. Я начала играть в шесть. Но думаю, именно в восемь лет я поняла, что хочу отнестись к этому серьезно. Я все еще увлекалась другими видами спорта, но знала, что теннис — это то, чем я хочу заниматься», — цитирует Гауфф Tennis World USA.

19 летняя Гауфф является победительницей шести турниров WTA в одиночном разряде. В этом году она выиграла Открытый чемпионат США, победив в финале «Большого шлема» белорусскую теннисистку Арину Соболенко.

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/Serena_Williams/139011/coco-gauff-tells-how-serena-williams-venus-williams-made-her-want-to-do-big-things/
Теннис
Винус Уильямс
Кори Гауфф
Серена Уильямс
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