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Сегодня, 09:00

Российская теннисистка Корнеева выиграла юниорский турнир в Чэнду

Виктория Кравченко
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Алина Корнеева.
Фото Global Look Press

Россиянка Алина Корнеева обыграла японку Сару Саито в финале юниорского Итогового турнира в китайском Чэнду — 6:0, 6:3.

Корнеева стала второй россиянкой, выигравшей эти соревнования. В 2016 году победительницей турнира становилась Анна Блинкова.

16-летняя Корнеева занимает 165-е место в рейтинге WTA. В 2023 году она выиграла два юниорских турнира Большого шлема в одиночном разряде — Australian Open и Ронал Гаррос. Также она вышла в полуфинал юниорского Уимблдона.

Теннис
Алина Корнеева
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