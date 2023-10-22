Российская теннисистка Корнеева выиграла юниорский турнир в Чэнду

Россиянка Алина Корнеева обыграла японку Сару Саито в финале юниорского Итогового турнира в китайском Чэнду — 6:0, 6:3.

Корнеева стала второй россиянкой, выигравшей эти соревнования. В 2016 году победительницей турнира становилась Анна Блинкова.

16-летняя Корнеева занимает 165-е место в рейтинге WTA. В 2023 году она выиграла два юниорских турнира Большого шлема в одиночном разряде — Australian Open и Ронал Гаррос. Также она вышла в полуфинал юниорского Уимблдона.