Гауфф и Кудерметова обыграли Дабровски и Мухаммед во втором круге турнира в Риме

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и американка Кори Гауфф пробились в третий круг турнира WTA в Риме (Италия) в парном разряде.

Во втором круге они победили дуэт Габриэла Дабровски/Азиа Мухаммед (Канада/США) — 7:6 (7:2), 6:2.

За выход в полуфинал Кудерметова и Гауфф поспорят с дуэтом Шэрон Фичмен/Джулиана Олмос (Канада/Мексика).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 1 835 490 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Второй круг

Кори Гауфф/Вероника Кудерметова (США/Россия) — Габриэла Дабровски/Азиа Мухаммед (Канада/США, 8) — 7:6 (7:2), 6:2