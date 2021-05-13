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Гауфф и Кудерметова обыграли Дабровски и Мухаммед во втором круге турнира в Риме

17:01
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова и американка Кори Гауфф пробились в третий круг турнира WTA в Риме (Италия) в парном разряде.

Во втором круге они победили дуэт Габриэла Дабровски/Азиа Мухаммед (Канада/США) — 7:6 (7:2), 6:2.

За выход в полуфинал Кудерметова и Гауфф поспорят с дуэтом Шэрон Фичмен/Джулиана Олмос (Канада/Мексика).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 1 835 490 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Второй круг

Кори Гауфф/Вероника Кудерметова (США/Россия) — Габриэла Дабровски/Азиа Мухаммед (Канада/США, 8) — 7:6 (7:2), 6:2

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