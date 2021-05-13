Веснина и Звонарева вышли в 1/4 финала парного турнира в Риме

Российские теннисистки Елена Веснина и Вера Звонарева вышли в четвертьфинал парного турнира WTA в Риме.

Россиянки во втором круге обыграли Николь Меличар из США и Деми Схурс из Голландии со счетом 7:5, 1:6, 11:9. Встреча длилась 1 час 29 минут.

В четвертьфинале Веснина и Звонарева сыграют с Ирина Бегу из Румынии и Сарой Эррани из Италии.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d’Italia

Призовой фонд 1?835?490 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Второй круг

Елена Веснина/Вера Звонарева (Россия) — Николь Меличар/Деми Схурс (США/Голландия, 3) — 7:5, 1:6, 11:9