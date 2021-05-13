Звонарева проиграла Плишковой в третьем круге турнира в Риме
17:01
Российская теннисистка Вера Звонарева вылетела с турнира WTA в Риме.
В третьем круге россиянка уступила чешской теннисистке Каролине Плишковой со счетом 5:7, 3:6. Встреча длилась 1 час 37 минут.
В четвертьфинале Плишкова сыграет с победительницей пары Елена Остапенко (Латвия) – Анжелика Кербер (Германия).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 1 835 490 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Каролина Плишкова (Чехия, 9) – Вера Звонарева (Россия, Q) – 7:5, 6:3
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