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Звонарева проиграла Плишковой в третьем круге турнира в Риме

17:01
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Российская теннисистка Вера Звонарева вылетела с турнира WTA в Риме.

В третьем круге россиянка уступила чешской теннисистке Каролине Плишковой со счетом 5:7, 3:6. Встреча длилась 1 час 37 минут.

В четвертьфинале Плишкова сыграет с победительницей пары Елена Остапенко (Латвия) – Анжелика Кербер (Германия).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 1 835 490 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Каролина Плишкова (Чехия, 9) – Вера Звонарева (Россия, Q) – 7:5, 6:3

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