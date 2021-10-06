Финалистка US Open Фернандес: «Шарапова — потрясающий человек. Она дала мне несколько отличных советов»
Финалистка US Open Фернандес рассказала, что Шарапова поделилась с ней полезными советами
10:27
Канадская теннисистка Лейла Фернандес рассказала, как пообщалась с россиянкой Марией Шараповой на ежегодном балу Met Gala.
«Она дала мне несколько отличных советов. Не хочу раскрывать подробности, потому что для меня это личное. Шарапова — потрясающий человек. Она поделилась со мной своим опытом, рассказала, как справлялась с поражениями. Она — отличная личность, источник вдохновения и пример для подражания», — приводит Reuters слова Фернандес.
19-летняя Фернандес является финалисткой минувшего US Open, в финале турнира канадка уступила британке Эмме Радукану (4:6, 3:6).
Дополнительная информация:
https://www.reuters.com/lifestyle/sports/fernandez-eager-return-action-after-sharapova-pep-talk-2021-10-05/
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