Канадская теннисистка Лейла Фернандес рассказала, как пообщалась с россиянкой Марией Шараповой на ежегодном балу Met Gala.

«Она дала мне несколько отличных советов. Не хочу раскрывать подробности, потому что для меня это личное. Шарапова — потрясающий человек. Она поделилась со мной своим опытом, рассказала, как справлялась с поражениями. Она — отличная личность, источник вдохновения и пример для подражания», — приводит Reuters слова Фернандес.

19-летняя Фернандес является финалисткой минувшего US Open, в финале турнира канадка уступила британке Эмме Радукану (4:6, 3:6).