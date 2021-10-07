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Самсонова сыграет с Кудерметовой во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

08:10
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Российская теннисистка Людмила Самсонова победила Катерину Козлову из Украины (6:4, 7:6 (8:6)) в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе (США) в женском одиночном разряде.

Следующей соперницей Самсоновой станет соотечественница Вероника Кудерметова.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 150 470 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Людмила Самсонова (Россия) — Катерина Козлова (Украина, Q) — 6:4, 7:6 (8:6)

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Александр Кравченко все материалы автора

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