Калинская пробилась в основную сетку турнира в Индиан-Уэлсе
Калинская пробилась в основную сетку турнира в Индиан-Уэлсе
01:25
Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу в финале квалификации турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах она переиграла австралийку Присциллу Хон — 6:4, 7:5.
Матч длился 1 час 41 минуту. Калинская допустила две двойные ошибки и реализовала 5 из 14 брейк-пойнтов.
Матчи основной сетки стартуют в среду, 6 октября.
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