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Калинская пробилась в основную сетку турнира в Индиан-Уэлсе

Калинская пробилась в основную сетку турнира в Индиан-Уэлсе
01:25

Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу в финале квалификации турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах она переиграла австралийку Присциллу Хон — 6:4, 7:5.

Матч длился 1 час 41 минуту. Калинская допустила две двойные ошибки и реализовала 5 из 14 брейк-пойнтов.

Матчи основной сетки стартуют в среду, 6 октября.

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Евгений Козинов все материалы автора

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