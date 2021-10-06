Калинская пробилась в основную сетку турнира в Индиан-Уэлсе

Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу в финале квалификации турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах она переиграла австралийку Присциллу Хон — 6:4, 7:5.

Матч длился 1 час 41 минуту. Калинская допустила две двойные ошибки и реализовала 5 из 14 брейк-пойнтов.

Матчи основной сетки стартуют в среду, 6 октября.