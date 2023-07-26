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Сегодня, 00:52

Финалистка Уимблдона Жабер из-за травмы колена снялась с турнира WTA-1000 в Монреале

Руслан Минаев
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Туниска Онс Жабер не выступит на турнире WTA-1000 в Монреале из-за травмы колена.

«Грустно, что я пропущу турнир в Монреале. Надеюсь вернуться в Канаду ради моих фанатов. С любовью», — цитирует двукратную финалистку Уимблдона Tennisuptodate.

Турнир WTA-1000 в Монреале пройдет с 4 по 13 августа. Действующей чемпионкой Открытого чемпионата Канады является румынка Симона Халеп, которая в 2022-м обыграла бразильянку Беатрис Хаддад Майю — 6:3, 2:6, 6:3.

Теннис
Онс Жабер
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