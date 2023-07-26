Российская теннисистка Аншба вышла во второй круг турнира в Лозанне в парном разряде

Российская теннисистка Амина Аншба в паре с чешкой Анастасией Детюк вышли во второй круг турнира в Лозанне (Швейцария) в парном разряде.

В матче первого круга они обыграли Яну Сизикову (Россия) и Кимберли Циммерманн (Бельгия) со счетом 6:3, 6:3.

В следующей стадии русско-чешская пара встретится с дуэтом Ясмин Гимбрере/Валентини Грамматикопулу (Нидерланды/Греция).

Лозанна (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Open Lausanne

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Амина Аншба/Анастасия Детюк (Россия/Чехия) — Яна Сизикова/Кимберли Циммерманн (Россия/Бельгия, 1) — 6:3, 6:3