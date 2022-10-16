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16 октября, 23:31

Донна Векич сыграет со Свентек в финале турнира в Сан-Диего

Анна Горшкова
Корреспондент
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Хорватская теннисистка Донна Векич обыграла американку Дэниэлл Коллинз в полуфинале турнира в Сан-Диего.

Матч продолжался 3 часа 1 минуту и завершился со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (7:2).

В финале турнира Векич встретится с первой ракеткой мира Игой Свентек. Теннисистки играли друг против друга 2 раза и в обоих матчах победу одержала полька.

Сан-Диего (США)

Турнир WTA San Diego Open

Призовой фонд 757 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Донна Векич (Хорватия, Q) — Дэниэлл Коллинз (США) — 6:4, 4:6, 7:6 (7:2)

Теннис
Донна Векич
Ига Свентек
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